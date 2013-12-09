США призывают РФ «повлиять на мирное урегулирование проблемы» в Украине

Об этом УНИАН сообщили в посольстве США в Москве по итогам переговоров в Москве заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд, а также старшого директора отдела России и Евразии при Совете национальной безопасности США Селеста Валландера с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, заместителем министра иностранных дел РФ Алексеем Мешковым, помощником президента РФ Юрием Ушаковым и лидерами российского гражданского общества.

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«Заместитель госсекретаря Нуланд выразила глубокую обеспокоенность США по поводу ситуации на Украине и призвала российскую сторону повлиять на мирное урегулирование проблемы, обеспечение защиты человеческого достоинства и принятие политического решения», - говорится в сообщении.

Кроме этого, заместитель госсекретаря США четко разъяснила российским коллегами, что США поддерживают выбор Украины в пользу Европы, ненасильственное и исключительно политическое решение сложившейся ситуации, а также восстановление экономического благополучия страны при поддержке Международного валютного фонда.