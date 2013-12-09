Войска разбирают баррикады в правительственном квартале (видео)

Об этом сообщил депутат фракции "Батькивщина" Андрей Шевченко в своем Твиттере.

В то же время на углу улиц Банковой и Лютеранской находится пикет около 250 "свободовцев". Среди них депутаты Игорь Швайка, Андрей Мохник. Они с четырех сторон окружены бойцами внутренних войск. По словам "свободовцев", в результате попыток штурма у них забрали 12 биотуалетов, которые были установлены перед баррикадой, сообщает Украинская правда.

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Кроме того, журналист "Громадське ТВ" в прямом эфире сообщил, что солдаты внутренних войск оттеснили возле здания Кабинета министров на улице Грушевского и разобрали баррикады.