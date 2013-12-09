УДАР эвакуировал своих сотрудников из офиса партии
19:31, 09 декабря 2013Политика
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Партия "УДАР" в срочном порядке эвакуировала своих сотрудников из офиса центрального исполнительного комитета партии по ул. Горького, 5.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко".
В пресс-службе заметили, что эвакуация связана с угрозой захвата помещения партии.
Как сообщал УНИАН, сегодня вооруженный автоматами «беркут» захватил офис партии «Батькивщина». Из офиса были вынесены серверы.
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