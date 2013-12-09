УДАР эвакуировал своих сотрудников из офиса партии

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко".

В пресс-службе заметили, что эвакуация связана с угрозой захвата помещения партии.

Как сообщал УНИАН, сегодня вооруженный автоматами «беркут» захватил офис партии «Батькивщина». Из офиса были вынесены серверы.