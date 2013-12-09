В милиции отрицают, что штурмуют офис "Батькивщины"

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД в Киеве.

«Милиция не предпринимает никаких мер, в том числе силовых, чтобы попасть на территорию штаба ВО «Батькивщина» на улице Туровской в Киеве», - отметили в столичной милиции.

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В то же время, как стало известно УНИАН из информированных источников, в указанном месте могут находиться сотрудники СБУ.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба «Батькивщины» около 17.40 заявила, что в эти минуты офис партии штурмует милиция вместе со спецподразделением "Беркут".

По данным пресс-службы, бойцы "беркута" вооружены автоматами.

В настоящее время бойцы находятся в офисе и выламывают двери в кабинеты. Из помещений никого не выпускают.

Также "Беркут" находится возле помещения серверной комнаты и пытается попасть вовнутрь, было сказано в сообщении.