Митингующие на Лютеранской возле АП окружены кордонами милиции

Как передает корреспондент УНИАН, кордон милиции окружает со стороны Круглоуниверситетской и с улицы Лютеранской.

На улице Лютеранской, возле Администрации Президента, установлен палаточный городок из трех армейских палаток. Также стоит машина с партийной символикой “Батькивщины”, возле которой выступают народные депутаты. Также здесь присутствует лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок.

Митингующие окружены с Круглоуниверситетской и Лютеранской кордонами правоохранителей в полной амуниции.