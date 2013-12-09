Митингующие на Лютеранской возле АП окружены кордонами милиции
17:49, 09 декабря 2013Политика
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Митингующие на улице Лютеранской под стенами Администрации Президента окружены кордонами милиции.
Как передает корреспондент УНИАН, кордон милиции окружает со стороны Круглоуниверситетской и с улицы Лютеранской.
На улице Лютеранской, возле Администрации Президента, установлен палаточный городок из трех армейских палаток. Также стоит машина с партийной символикой “Батькивщины”, возле которой выступают народные депутаты. Также здесь присутствует лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок.
Митингующие окружены с Круглоуниверситетской и Лютеранской кордонами правоохранителей в полной амуниции.
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