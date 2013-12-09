Эштон и Сикорский подчеркнули недопустимость применения силы в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Польши со ссылкой на сегодняшний телефонный разговор Сикорского с Эштон.

В польском министерстве отметили, что разговор состоялся по инициативе Эштон, которая рассказала о планах своего визита в Киев, о котором договорились вчера президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу с Президентом Украины Виктором Януковичем.

"Эштон проинформировала о готовности предоставить власти в Киеве предложение посредничества Евросоюза для разрешения нынешнего конфликта", - отметила пресс-служба.

Эштон и Сикорский в ходе беседы подчеркнули важность поиска мирного разрешения конфликта, необходимость диалога власти и оппозиции и недопустимость применения силы.

"Собеседники напомнили, что предложение Евросоюза относительно подписания Соглашения об ассоциации с Украиной остается в силе, так же, как и возможность переговоров об условиях воплощения его в жизнь", - отметила пресс-служба.

Сикорский проинформировал Эштон о переговорах, которые он провел в минувший четверг в Киеве с представителями украинской власти и оппозиции и описал возможные сценарии мирного разрешения конфликта.

Пресс-служба отметила, что Эштон и Сикорский договорились поддерживать постоянный контакт в деле Украины.

Как сообщал УНИАН, массовые протесты в Украине продолжаются с 21 ноября, после того, как правительство Николая Азарова отказалось от подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Протесты значительно усилились после жестокого разгона Евромайдана «беркутовцами» в ночь на 30 ноября.

С 1 декабря на Майдане Незалежности установлен палаточный городок, куда ежедневно приходят тысячи граждан.

Однако, сегодня, 9 декабря, в центр Киева начали стягивать силы правоохранителей. Они практически окружили Майдане Незалежности со всех сторон. Также на Крещатик приехала тяжелая снегоуборочная техника. Участники акции протеста на Майдане Незалежности готовятся отбивать штурм.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности политики Эштон планирует приехать в Украину 10 декабря. В ходе своего визита 10-11 декабря Эштон встретится с Президентом Януковичем, представителями оппозиции и гражданского общества.