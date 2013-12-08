Участники автопробега из Харькова в поддержку Евромайдана доехали в Киев без проблем

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил организатор автопробега, координатор Штаба национального сопротивления, депутат Харьковского облсовета Иван Варченко.

«Доехали нормально. Происшествий не было», - сказал он.

Варченко отметил, что в Киев прибыло более 40 автомобилей.

Он добавил, что теплые вещи, продукты питания, карематы участники автопробега уже передали протестующим.

Сегодня участники автопробега примут участие во Всенародном вече, и «значительная часть харьковчан останутся в Киеве для решения поставленных задач».

По сведениям Варченко, лишь с четверга в Киев выехало более 500 харьковчан.

«Это только та информация, которая доходила до Штаба национального сопротивления, на самом же деле, я думаю, харьковчан здесь больше тысячи», - заметил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 декабря, поздно вечером из Харькова в Киев отправился автопробег в поддержку европейского будущего Украины. Мероприятие организовал харьковский Штаб национального сопротивления.