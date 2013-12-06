ПР установила 7 палаток в Черкассах рядом с палаткой оппозиции

Сегодня в Черкассах представители Партии Регионов на площади перед Черкасским горсоветом, рядом с палаткой Штаба национального сопротивления, разбили свой палаточный городок.

Как передает корреспондент УНИАН, палаточный городок с 7 небольших палаток представители Партии Регионов установили в ответ на действия представителей оппозиции, которые сегодня на площади перед мэрией установили большую военную палатку, назвав его Штабом национального сопротивления.

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