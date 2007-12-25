Блок Кличко: студентов заставляют бесплатно работать на Черновецкого

Фракция Блока Виталия Кличко в Киевском городском совете заявляет об использовании бесплатной рабочей силы столичных студентов в организации пиара Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его команды.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фракции Блока Кличко, текст которого передан УНИАН.

В частности, во фракции сообщают, что 23 декабря к ней обратились студенты Киевского городского педагогического университета имени Б.Д. Гринченко. “В течение пяти дней, начиная с 21 декабря 2007 года, студентов указанного университета в принудительном порядке во время учебного процесса и в свободное время (в том числе в субботу и воскресенье - 22 и 23 декабря 2007 года) заставляли бесплатно заполнять поздравительные открытки для пенсионеров, ветеранов, абонентов Call-центра и малообеспеченных слоев населения от имени Киевского городского председателя”, - заявляет пресс-служба.

При этом во фракции отмечают, что “указанный процесс проходил под руководством администрации”, и что “в случае невыполнения требований администрации студентам угрожали неудовлетворительными результатами на сессии”.

Кроме того, в сообщении говорится, что депутатами Блока Виталия Кличко при выезде в университет в воскресенье, 23 декабря, установлено, что факт привлечения студентов к заполнению открыток действительно имел место. “Администрация университета не смогла дать ответ об источнике поступления указанных открыток, источнике поступления списков граждан, по которым заполнялись открытки, добровольности или принудительности явки студентов, в то же время препятствуя даже пообщаться со студентами, которые находились в аудиториях и заполняли поздравления”, - сообщает пресс-служба, отмечая, что “только с помощью усилий депутатам удалось изъять образцы открыток и списков граждан”.

По информации Блока Виталия Кличко, “тираж поздравительных открыток, завезенный в университет, составляет 180 тыс. экземпляров, а явка студентов происходит путем разнарядок по академическим группам не меньше 15 человек от одной группы”. При этом подчеркивается, что депутаты Блока “лично наблюдали такую явку студентов организованно и во главе с кураторами академических групп”. В сообщении отмечается, что никаких документов, регламентирующих такие действия, не существует.

“Кроме того, - заявляет пресс-служба Блока Виталия Кличко, - в личных целях Киевского городского председателя использовалось коммунальное помещение, расходовалась электроэнергия и отопление”.

“По мнению Блока Виталия Кличко эта ситуация является проявлением позорного факта политизации образования в городе Киеве под промэрское большинство Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Промэрское большинство, чуя неизбежность перевыборов в столице, пытается хоть как-то сохранить свой рейтинг”, - отмечается в сообщении.

При этом пресс-служба сообщает, что депутатская фракция Блока Виталия Кличко уже обратилась в правоохранительные органы и к министру образования и науки с требованием проверить указанный факт и принять меры, “чтобы уберечь в дальнейшем студентов от эксплуатации киевской властью”.