Ющенко и Саакашвили ”вышли в люди” в одинаковых пальто (фоторепортаж)

Сегодня Президент Украины Виктор Ющенко посетил Грузию с однодневным рабочим визитом. В аэропорту Ющенко встречал теперь уже экс-президент и кандидат в президенты Грузии на досрочных президентских выборах Михаил Саакашвили. Там и случился конфуз: два президента ( с приставкой экс и действующий) явились на встречу одетые так, как еще со времен Советского союза во всех братских республиках было принято одевать близнецов – с минимумом различий в одежде.

Разумеется, если бы, скажем, Тимошенко и Богатырева столкнулись в кулуарах Верховной Рады с одинаковыми сумочками в руках, скандал обязательно был бы… Но мужчинам прощается многое, и на одинаковые наряды президентов практически не обратили внимания…

Фото Николая Лазаренко / УНИАН