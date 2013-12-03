ЕС отказался начинать новые переговоры с Украиной по тексту Соглашения об ассоциации

Евросоюз не будет начинать новые переговоры по тексту уже парафировано соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной.

Об этом сообщила представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Косьянчич.

Она отметила, что «нет никакой дискуссии по компенсации» потерь Украины после ассоциации с ЕС, о чем сегодня заявил премьер-министр Николай Азаров во время заседания Рады.

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«Мы готовы обсуждать различные аспекты имплементации Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной и объяснить в деталях совершенно конкретные выгоды, которые соглашение принесет Украине. Мы, тем не менее, не готовы открыть новые переговоры относительно текста соглашения», - отметила Косьянчич.

Как сообщал УНИАН, ранее в ЕС опровергли слова премьер-министра Украины Николая Азарова о завтрашней поездке украинской делегации в Брюссель.