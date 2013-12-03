СМИ: ЕС должен проявить бескомпромиссность, чтобы оправдать надежды митингующих

Евросоюз должен проявить бескомпромиссность, чтобы оправдать надежды киевских манифестантов, пишет Independent в статье, перевод которой приводит «Инопресса».

Как отмечается, сегодня многие англоязычные газеты посвящают редакционные статьи событиям в Украине. Если Виктор Янукович счел, что уступки России - легкий выход, то Майдан Незалежности иллюстрирует масштаб его ошибки. Разрешить спор о геополитической ориентации Украине следует путем честных выборов, советуют авторы статей.

Материал The Times озаглавлен "Глухие в Киеве". Газета замечает: "Зная склонность Евросоюза преувеличивать свое значение, может показаться диковинным, что сотни тысяч украинцев выходят на акции протеста, требуя более тесной интеграции". Издание пытается объяснить этот парадокс: "Янукович ответил на протест жесткими репрессиями, защищая неудачный экономический курс, который руководствуется скорее пресмыкательством перед Россией, чем нуждами народа".

Манифестанты возмущены злоупотреблениями властью, плохим управлением экономикой и вмешательством России, считает газета.

"В стиле популистских правительств, считающих, что законы арифметики на них не распространяются, Янукович полагается на контролирование цен и регулирование валюты", - говорится в статье. Богачи наживаются на этом, а средства направляются на спекуляции вместо инвестиций и торговли.

По мнению газеты, свобода торговли - "единственное, что ЕС обеспечивает эффективно". Сближение с ЕС было опасно для определенных сил в Украине, а также для Путина, вынашивающего идею вступления Украины в Таможенный союз.

"Янукович продемонстрировал, что находится на стороне сил, грозящих ограничить независимость и благополучие его страны. Он должен склониться перед народным недовольством, признать свою неудачу и уйти в отставку", - заключает газета.

"Протесты в Украине заслуживают солидарности" - заявляет The Financial Times. По мнению издания, Януковичу дороже сохранение его личной власти, чем интересы Украины, а от соглашения с ЕС он отказался по велению "инстинкта самосохранения". Считается, что Путин сделал Януковичу "конкурирующее предложение".

Вскоре после того, как Янукович уехал из Вильнюса, имело место "более мрачное проявление его решимости удержаться у власти", как выражается газета. Полиция атаковала мирных демонстрантов - сторонников соглашения с ЕС.

На эти проявления насилия следует ответить, советует газета: "Нужно апеллировать к острому нюху украинских чиновников на личную выгоду. Высокопоставленные деятели правительства держат активы на Западе и дают своим детям образование в западных школах. ЕС должен разъяснить, что заморозит активы всех соучастников политического насилия и таким преступникам не дадут виз".

Газета не согласна с идеей, что ЕС должен был предложить условия, приятные украинским политикам: "Компромисс стал бы предательством принципов ЕС, которые одобряет большинство украинцев".

"Демонстрации на улицах Киева - помеха попыткам России добиться договоренности путем запугивания", - выносит в заголовок Independent. "Если украинский Президент считал, что уступки России - легкий выход, то толпы на Майдане Незалежности иллюстрируют весь масштаб его ошибки", - пишет газета.

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Издание перечисляет резоны Януковича: "Брюссель отказался восполнить разницу, которая в ближайшие годы может достичь 160 млрд долларов, а Путин поманил дополнительными бонусами - дешевым газом и потенциальными контрактами для бизнеса".

Но многие украинцы иного мнения: они считают, что страна должна развивать связи с Европой, а внезапную смену курса можно объяснить только финансово-политическими интересами членов правительства.

Газета советует Брюсселю извлечь уроки. "Если учесть, что у Украины с Россией сохраняются экономические и культурные связи, даже менее корыстный лидер, возможно, заартачился бы, предложи ему вариант "или-или". Чтобы добиться прогресса, Европе придется изменить свой подход".

Но к идее трехсторонней комиссии, которую предложил Янукович, следует отнестись скептически. "У Европы нет резонов не участвовать в комиссии, но она должна придерживаться своих принципов", - пишет издание. ЕС должен проявить бескомпромиссность, чтобы оправдать надежды киевских манифестантов.

"Опасный момент в Киеве" - так называется редакционная статья The New York Times. Издание советует Януковичу, России и Евросоюзу сделать все от них зависящее, чтобы не допустить расширения и ожесточения текущих акций протеста в Украине.

Издание дает конкретные рекомендации. Путин должен "выполнить то неведомое, что обещал Януковичу взамен на отказ от соглашения с ЕС". Путину также следует понять: Украина не потерпит, чтобы ей долго отказывали в ассоциации с ЕС.

Долг Запада - всецело поддержать украинцев, для которых ассоциация с ЕС - это демократия, верховенство закона, честное правительство, права человека и светлое будущее.

Одновременно Западу следует учесть определенные реалии. "Во-первых, из-за коррумпированных правителей и господства олигархов в экономике Украины партнерство было бы нелегким", - пишет газета. Второе: Янукович и Путин опасаются проблем для своих стран из-за сближения с Европой. Правда, все эти реалии - не основание для того, чтобы Запад "торговался за Украину на аукционе с Россией", вообще отказывался от торгового соглашения или признавал за Москвой право принимать решения о будущем Украины.

"Что могут сделать ЕС и другие западные страны, так это найти способы сделать Соглашение об ассоциации с Украиной менее зловещим для России. Например, стоит выяснить, нельзя ли теснее включить саму Россию в европейскую семью. Другой способ - выяснить, как сделать свободную торговлю с Европой совместимой с восточными торговыми связями Украины", - говорится в статье. Нельзя навязывать Украине жесткий выбор "или-или", как это делает Путин.

"Украина: путь, по которому не пошли" - такой заголовок дает редакционному комментарию The Guardian. "Украина обладает необходимым потенциалом, чтобы стать одним из столпов Евросоюза", полагает издание. Украина - это большая территория, богатые ресурсы, промышленность, многочисленное и образованное население. "Но неужели этот приз только что выскользнул из рук Европы?", - спрашивает газета.

Отчасти все зависит от украинского народа. Люди протестуют против решения Януковича отказаться от соглашения с ЕС. Однако "значительная доля украинцев устала не только от Януковича, но от всех неудачливых и некомпетентных политиков и бизнесменов, которые проматывают потенциал Украины после распада СССР", полагает газета.

Демонстранты отвергают всю систему, "или, точнее, отсутствие таковой". Они видят пример "благополучной и упорядоченной Польши", полагает издание, и видят, к чему могли бы прийти, будь у них другие лидеры и наставники. "Главным наставником была, конечно, Россия, которая до конца так и не смирилась с отделением Украины", - пишет газета.

По мнению The Guardian, Европа даже сейчас, несмотря на свои невзгоды, способна предложить Украине больше, чем Россия. "Как может коррумпированная страна указать другой спасение от коррупции?", - риторически спрашивает газета.

Для Путина Украина - жизненно-важный партнер, "иначе Евразийское сообщество "приклеит" Россию к бедным мусульманским республикам", говорится в статье. Но Путин обхаживал Киев грубо. "Еще хуже он поступил с Арменией, которая отказалась от Европы после намека, что Россия не окажет ей помощь в случае возобновления войны с Азербайджаном", - утверждает издание.

Теперь у России испортятся отношения с европейскими государствами. Такова цена победы, которая далеко не окончательна. "Если учесть народное возмущение, вряд ли Янукович сможет определенно присоединить страну к евроазиатскому сообществу", - заключает издание.

"Украине не нужна еще одна революция", - утверждает в заголовке The Washington Post. На сей раз Украине нужен "мирный политический процесс, проникнутый уважением к Конституции страны".

По мнению издания, с 2004 года и Украина, и Янукович изменились. Янукович - демократически избранный Президент, все еще пользующийся большой поддержкой населения.

Почему Янукович отказался от соглашения с ЕС? "Он хотел избежать жестких мер экономии, которых требуют Запад и МВФ взамен на чрезвычайно необходимые кредиты, а также хотел сохранить капиталы, по слухам, накопленные его родственниками в период, когда он находится у власти. Повернувшись к Путину, он надеялся получить легкий стабилизационный кредит и добиться, чтобы Москва больше не ограничивала украинский экспорт", - говорится в статье. Еще одна цель Януковича - переизбраться в 2015 году.

В данной ситуации революция - неверный ход, говорится в редакционной статье. Если Януковича сместят неконституционным путем, в Украине возможен бесконечный хаос, как в Таиланде и Египте. "Настояния Европы на демократических стандартах покажутся пустопорожними, а Путин, в чьих глазах "оранжевая революция" и нынешние протесты - козни Запада, наверняка станет вмешиваться в ситуацию еще активнее", - поясняет газета.

Издание дает конкретную рекомендацию: провести политические переговоры правительства с оппозицией "за круглым столом". Тогда Янукович сможет частично снять недовольство, договорившись о новой дате подписания соглашения с ЕС. Европейцам же следует предложить финансовую помощь, если Украина договорится с МВФ.

Разрешить спор о своей геополитической ориентации Украине следует путем честных выборов. Газета советует оппозиционерам готовиться к выборам, а Западу - обеспечить на них справедливость.

"Борьба за политическую душу Украины" - так озаглавлена статья за подписью "Редакционный совет National Post. "Холодная война закончилась четверть века назад, но некоторые русские, похоже, до сих пор этого не усвоили", - пишет газета, комментируя ситуацию вокруг Украины.

Первоначально нажим Москвы увенчался успехом - Янукович отказался подписать соглашение с ЕС. Но растет протестное движение. То, что началось как спор о торговом соглашении, обернулось шансом излить досаду для всех недовольных социальных слоев. Газета прогнозирует: "Вполне вероятно, Янукович сочтет, что его российский гамбит не удался и лучше терпеть гнев Путина, чем гнев сограждан".

По мнению издания, вышеописанная ситуация - часть более широкой битвы: Россия пытается частично восстановить свое значение советских времен. "Но у большинства украинцев хватило ума понять, что их будущее - в противоположном географическом направлении", - пишет газета, советуя украинскому правительству внять чаяниям граждан.