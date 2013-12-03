Евродепутат считает, что ЕС потерял доверие к украинской власти

Об этом евродепутат, вице-президент Европейской народной партии Сариуш-Вольский заявил в интервью агентству УНИАН в Брюсселе, говоря о перспективах взаимоотношений ЕС и Украины после неподписания Соглашения об ассоциации в Вильнюсе на прошлой неделе.

"Янукович обещал подписать Соглашение, но слова своего не сдержал, и как представляется, что с самого начала – и наверное уже в последнее время - вел переговоры, пытаясь обмануть, обманывал Евросоюз. Вел переговоры, но лишь с целью успокоить Украину, чтобы не вызвать бурю в обществе", - сказал Сариуш-Вольский.

"Соглашение об ассоциации является щедрым для Украины и лежит на столе. ЕС готов его подписать. Если Янукович изменит позицию - то подпись будет, но я в это не верю. Но не нужно фетишизировать подпись, дело не в ней, а в силе воле к воплощению положений Соглашения в жизнь. Не думаю, что Президент Янукович или его администрация, которые хитрят, хотели бы имплементировать Соглашение. Да и зачем? Это было бы компрометацией европейской идеи!", - добавил евродепутат.

В то же время, по словам Сариуша-Вольского, "как видно, что Соглашение будет подписано раньше 2015 года".

"Тогда должны быть выборы и будет избран новый проевропейский президент. Но выглядит на то, что время в настоящее время ускорилось. Это означает смену правительства, а, может, даже и Президента раньше из-за досрочных выборов. Так что подписание Соглашения об ассоциации может произойти раньше 2015 года", - заметил евродепутат.

Напомним, после того, как правительство 21 ноября отказалось от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, в Украине начались и продолжаются масштабные акции протеста граждан.

Сегодня, 3 декабря, премьер-министр Украины Николай Азаров во время выступления в Верховной Раде, которая рассматривала вопрос о недоверии правительству, заявил, что Европейский Союз согласен рассмотреть вопрос о предоставлении Украине компенсации потерь, которые могут возникнуть в торговле, в частности с Россией, после подписания Соглашения об ассоциации.

“Вчера в моем присутствии Президент Украины имел продолжительный телефонный разговор с Президентом Европейской комиссии Баррозу. Мы договорились, что мы продолжим переговоры об условиях заключения соглашения о зоне свободной торговли. Поверьте, в этом судьба Украины и ее будущее. И Еврокомиссия, и Евросоюз в целом согласен рассмотреть вопрос о финансовых компенсациях Украине. Нам же нужно выжить в этой сложной борьбе”, - сказал Азаров.

Также он сообщил, что на будущей неделе делегация Украины во главе с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым отправится в Брюссель для проведения переговоров по подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В то же время, сегодня пресс-секретарь Европейской Комиссии Оливье Баи заявил, что будущие переговоры делегации украинского правительства с Еврокомиссией будут касаться исключительно имплементации Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС и не будут означать новой дискуссии относительно самого Соглашения.

"Президент Янукович попросил, чтобы была принята делегация из Украины для обсуждения Соглашения и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Президент Еврокомиссии согласился и это будет дальше обсуждено дипломатическими каналами", - сказал Баи журналистам на брифинге в Еврокомиссии.

"Но на чем четко настоял и четко дал понять Президент Еврокомиссии: эти переговоры - и мы еще не знаем, когда они состоятся и кто будет принимать в них участие, - не должны стать случаем для возобновления каких-либо новых переговоров. Обсуждение должно касаться только имплементации соответствующего Соглашения", - добавил пресс-секретарь.