Китай заинтересован в европейском курсе Украины

Китайская Народная Республика заинтересована в европейском курсе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение журналистам высказал Посол Украины в КНР Олег Дёмин.

"Китай как абсолютно цивилизованная страна спокойно реагирует на решения друзей и партнеров... Китай заинтересован, чтобы Украина была в европейском пространстве, потому что для них тогда Украина рассматривается как ворота в Европу", - отметил посол.

Дёмин подчеркнул, что провозглашенный Китаем экономический коридор "Великого шелкового пути" хорошо коррелируется с планами Украины идти в Европу, и европейские амбиции нашего государства будут способствовать развитию сотрудничества с Китаем.

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович 3-6 декабря находится в КНР с государственным визитом.