ПР не будет голосовать за выражение недоверия правительству - Олейник

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

“Власти и Президенту не выгодны были события в субботу, а были выгодны оппозиции. И если оппозиция хочет таким путем, через политическую оценку, закрыть эту тему, я говорю - нет”, - сказал Олейник.

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Он также сказал, что на заседании фракции ни один депутат не высказался в поддержку постановления об отставке правительства.

Как сообщал УНИАН, после жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в Киеве 30 ноября оппозиция требует сегодня первым вопросом рассмотреть в Верховной Раде постановление о недоверии Кабинету министров Украины.

2 декабря Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства и местного самоуправления рекомендовал парламенту принять постановление о недоверии Кабинету министров.

Для принятия решения необходимо 226 голосов депутатов.