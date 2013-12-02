Лавров приедет в Киев на заседание Совета глав МИД ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Киев 5-6 декабря для участия в 20-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД РФ.

«Заседания СМИД, как правило, проходят в стране, председательствующей в Организации в текущем году. В нынешнем году эти функции выполняет Украина - вторая страна СНГ, которая занимает в ОБСЕ такой пост. Первым был Казахстан в 2010 году. В период его председательства в Астане саммит дал поручение о формировании единого и неделимого «сообщества безопасности», свободного от разделительных линий, конфликтов и зон с разным уровнем безопасности. СМИД в Киеве рассмотрит, как продвигается выполнение этого поручения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «на полях» мероприятия планируется ряд двусторонних встреч Лаврова с руководством ОБСЕ и министрами иностранных дел государств-участников.

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При этом подчеркивается, что, к сожалению, большими успехами за три года после Астаны похвастать нельзя.

«Напротив, формируются определенные водоразделы: между ЕС и Таможенным союзом в торгово-экономической области, между странами Шенгена и другими государствами в плане визовых барьеров. В военно-политической сфере НАТО отвергает сотрудничество с ОДКБ», - заявили в МИД РФ.

«В этой ситуации необходимо вспомнить о потенциале ОБСЕ, которая изначально создавалась для устранения разделительных линий. В связи с этим возлагаем надежды на стартовавший в этом году процесс «Хельсинки плюс 40», который дает возможность вспомнить об истоках и посмотреть в будущее. На СМИД в Киеве планируется принять министерскую декларацию о его продолжении. Россия выступает за разработку к 40-летию Хельсинкского заключительного акта в 2015 г. концептуального стратегического документа, подтверждающего и развивающего принципы общеевропейского сотрудничества и безопасности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что российская делегация в Киеве поставит вопрос об использовании площадки ОБСЕ для гармонизации интеграционных процессов, происходящих на Западе и Востоке Европы, и намерена также заострить проблему угроз, исходящих из стран Южного Средиземноморья, значение которых, согласно прогнозам, будет только возрастать.