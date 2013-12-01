В больницы Киева госпитализированы почти 50 правоохранителей – МВД

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

«Подавляющему большинству госпитализированных врачи диагностировали повреждение конечностей различной степени тяжести: ушибы, вывихи, переломы. Кроме того, в части правоохранителей диагностирована травма головы, в том числе - закрытая черепно - мозговая травма. Несколько работников органов внутренних дел получили отравления неизвестным газообразным веществом», - говорится в сообщении.

Как отметили в УСО, сотрудники милиции получили телесные повреждения, охраняя правопорядок во время массовых мероприятий в центре столицы.

В Управлении напомнили, что всего за медицинской помощью уже обратилось более 100 сотрудникоа правоохранительных органов