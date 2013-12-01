Украина намерена провести с РФ предметные переговоры о снижении цены на газ - Азаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью телеканалу «Интер».

«Нам предстоит буквально в ближайшие две недели провести предметные переговоры с Российской Федерацией по тем программам, которые мы обсуждали уже не раз…, и выработать те показатели, те нормативы, которые позволят нам сделать бюджет 2014 года», - заявил Азаров.

Как сообщал УНИАН, в этом же интервью Азаров заявил, что проект госбюджета на 2014 год еще не подготовлен, поскольку пока не ясно, какой будет цена газа, закупаемого у Российской Федерации.