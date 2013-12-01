МВД просит сообщать о провокаторах

Как сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, учитывая обстановку в столице, а также ввиду того, что в СМИ появляются сообщения о задержании так называемых «провокаторов», министерство обращается к организаторам и участникам массовых мероприятий с просьбой быть пристальными и осторожными.

В случае выявления фактов наличия у кого-то из участников массовых мероприятий оружия или других запрещенных предметов просьба сообщать об этом в органі внутренних дел в любой доступный способ, просят в управлении милиции.

Кроме того, правоохранители «убедительно просят организаторов и участников акции воздерживаться от противоправных действий».

Как передает корреспондент УНИАН, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок сообщил сегодня на брифинге в Киеве, что драку с «Беркутом» возле Администрации Президента совершили провокаторы.

По его словам, таких провокаторов в Киев стянули несколько тысяч. Учитывая ход событий, Тягнибок призвал людей не поддаваться на провокации, быть бдительными, и еще раз подчеркнул, что акция на Майдане Незалежности носит исключительно мирный характер.

Как сообщал УНИАН, около полутысячи молодчиков спортивного телосложения с закрытыми лицами прорвали кордон милиции и имитировали захват Администрации Президента. Они вели себя довольно агрессивно.

Журналисты, которые были на месте события, отмечают, что провокаторы выкрикивают лозунги по-украински, а разговаривают между собой на русском языке. Они бросали в спецназ разные предметы, в том числе булыжники и «коктейли Молотова». Кроме того, молодчики демонстрируют хорошее владение навыками противодействия бойцам силовых структур и знают их тактику поведения.

В результате столкновений есть пострадавшие работники правоохранительных органов и гражданские лица.

Как сообщили в пресс-службе «УДАРа», ситуацию на улице Банковой взяли под контроль бывшие воины-афганцы, которые выстроились «живой цепью» между «Беркутом» и «титушками»-провокаторами.