Киевская мэрия просит суд запретить акции в центре города
Киевская городская государственная администрация обратилась в Киевский окружной админсуд о запрете проведения акций на Майдане Независимости, Европейской площади, а также возле центральных органов государственной власти в период с 1 декабря 2013 до 7 января 2014 года.
Как сообщили УНИАН в пресс - службе КГГА, руководство столицы не обращалось в суд с просьбой ограничить проведение мирных массовых акций на других улицах и площадях столицы, в том числе на территории парка им. Тараса Шевченко, Михайловской и Софийской площадях.
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«Обращение в суд с просьбой запретить акции на Майдане Незалежности и Европейской площади связано с необходимостью продолжить работы по установке новогодней елки и подготовку к установлению Новогодне-рождественского поселка», - отметили в мэрии.
Напомним, в воскресенье в 12.00 возле памятника Шевченко в Киеве состоится Народное вече, организованное оппозицией.
30 ноября, около 4 утра, "Беркут" силой разогнал Майдан Независимости от митингующих, выступающих против неподписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Были задержаны 35 человек.
За медицинской помощью обратились 35 человек. 7 из них госпитализированы.
Днем 30 ноября тысячи украинцев самоорганизовались и вышли на Михайловскую площадь, чтобы выразить свой протест против силового разгона мирного митинга.