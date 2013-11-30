Во время разгона Евромайдана задержали поляков

Среди задержанных во время разгона Евромайдана есть двое граждан Польши. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на польское радио Jedynka.

Польские СМИ пишут, что против участников акции протеста на Майдане Независимости применили силу сотрудники спецподразделений, которых было вдвое больше, чем демонстрантов.

"По словам организаторов, были задержаны десятки людей. Многие из них получили ранения. Среди них два поляка. После этого в центре города курсируют патрули милиции, которые останавливают демонстрантов, пытавшихся скрыться. Сейчас Майдан Независимости окружен плотным кордоном милиции", - передает радио Jedynka.