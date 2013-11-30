Милиция составляет на задержанных протоколы за неповиновение

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

“На задержанных составляются админпротоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законным требованиям работникам правоохранительных органов)”, - отметили в главке.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 4-х часов утра несколько тысяч бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. Как сообщает ВВС, очевидцы рассказали, что штурм Евромайдана начался приблизительно в 4 часа утра. Десятки людей избиты, среди них много студентов - как девушек, так и парней.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы ”Беркута” вытесняют людей из-под монументу Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Официальной информации относительно пострадавших нет.

По словам корреспондента ВВС Украина, утром Майдан Незалежности оцепили представители спецподразделений, работники коммунальных служб смывали кровь с тротуаров. Два выхода из подземного перехода заблокированы. Центр Киева заполнен большим количеством милиции.