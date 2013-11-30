Яценюк: мы проснулись в другой стране, ближе к Беларуси

Об этом заявил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, который с группой народных депутатов находится в Шевченковском райотделе милиции, куда доставили 35 задержанных во время жесткого разгона Майдана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», Яценюк заверил: «Вытянем всех 35 человек. Часть из них уже завершила процедуры”.

“Украина проснулась в другом государстве после того, как Янукович отказался подписывать Соглашение в Вильнюсе. Это уже не Украина, это ближе к Беларуси”, - сказал он.

По словам Яценюка, “Янукович вчера начал тренировку президентских выборов”: “Так он будет проводить выборы – с "Беркутом", спецподразделениями, щитами, касками и дубинками".

“В понедельник мы выставляем четкое требование – в парламент должен прибыть министр внутренних дел Захарченко, который должен четко ответить, кто ему дал указание. Мы требуем отставки этого правительства и этого министра, которые разогнали мирную проевропейскую демонстрацию”, - подчеркнул Яценюк.

Относительно дальнейших действий оппозиции, он сказал: “В воскресенье будет проходить вече, как и было договорено. А дальше у нас будет жесткая, подчеркиваю – жесткая борьба за каждого человека”.

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Как сообщал УНИАН, сегодня близко 4-х часов утра несколько тысяч бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. По данным «5 канала», пострадали десятки людей.

В настоящее время центр Киева заполнен большим количеством милиции.

Майдан Незалежности окружен «Беркутом». Перед монументом Независимости стоит фура, которая закрыла собой место, где проходила акция. Возле фуры коммунальщики убирают «следы ночной зачистки».