При разгоне «Евромайдана» Беркут гнал людей до МакДональдса, а студентов догоняли в переходе - очевидец

«Майдан зачистили по-звериному. Десятки раненых. Десятки задержанных. Такого Украина еще не видела. Сначала завезли тяжелую технику. Дальше «Беркут» просто зачищал. Гнали людей аж до МакДональдса», - написал он.

По словам Шевченко, на самом Майдане около Монумента независимости было настоящее побоище.

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«Студентов просто месили – и за руки-ноги – в автозак. Тех, кто убегал, догоняли в подземном переходе. Из «трубы» тянули по ступенькам побитых в автозаки», - написал депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью «Беркут» разогнал ЕвроМайдан. Вокруг Монумента независимости установили железный забор и под охраной Беркута начали устанавливать новогоднюю елку.