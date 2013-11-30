"Живая цепь" пересекла границу с ЕС

Это населенный пункт в Польше, где находится пункт пересечения украинско-польской и евросоюзной границы Шегини – Медика. Об этом сообщает Польское радио.

Организатор акции – Марта Пацюх, студентка четвертого курса Медицинского университета им. Даниила Галицкого во Львове.

По теме: К вильнюсскому саммиту Украину и ЕС соединят живой цепью

В акции на польской стороне границы – в Медике – приняли участие около 200 человек – украинцы из Львовской области в Украине, украинцы, которые живут и учатся в Перемышле в Польше, и также поляки, которые поддерживают украинцев с Евромайданов.

Напомним, что «церемония подписания» соглашения об ассоциации с ЕС состоялась в Вильнюсе 29 ноября.

Кабинет министров Украины 21 ноября распорядился приостановить процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Это вызвало волну протестов во многих регионах страны.

В связи с этим решением, начиная с 21 ноября, в разных уголках Украины и мира начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.