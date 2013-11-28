К вильнюсскому саммиту Украину и ЕС соединят живой цепью

Как рассказал один из организаторов акции Александр Пахальчук, живую цепь начнут формировать 29 ноября в 12:00 в Киеве на Европейской площади, сообщает ZAXID.NET.

Из столицы он пройдет через Львов и далее к украинской-польской границы. Маршрут из Львова и до польской границы еще уточняется, а завершить живую цепь планируют в Перемышле. Организаторы говорят, что на территории Польши формировать цепь будут те участники, которые имеют визы.

По теме: Фюле надеется, что власти Украины не будут применять силу против демонстрантов

При этом, они отмечают, что в 1990 году, когда украинцы сформировали Цепь Единства, в них не было соцсетей и мобильных телефонов, которые сейчас могут помочь лучше организовать акцию.

По словам Александра Пахальчука, организаторы рассчитали, что для создания такой живой цепи требуется участие около полумиллиона человек.

«Ориентировочная протяженность маршрута - 625 км. Среднее расстояние между людьми, когда они стоят, держась за руки - около 1,2-1,3 м. То есть для живой цепи нужно 522000 человек», - отметил он.

«Подготовка идет активно, продолжаем искать людей, которые стали бы основными координаторами. Таковы уже во Львове, Ровно и Киеве, нужны координаторы в Житомире, Дубно и Новоград-Волынском. Информируем через все доступные СМИ», - добавил соорганизатор цепи.

К участию в акции можно подключиться на тематической странице Вконтакте.

Напомним, что «церемония подписания» соглашения об ассоциации с ЕС запланирована в Вильнюсе 29 ноября на 9:00.

Кабинет министров Украины 21 ноября распорядился приостановить процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Это вызвало волну протестов во многих регионах страны.

В связи с этим решением, начиная с 21 ноября, в разных уголках Украины и мира начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.