К вильнюсскому саммиту Украину и ЕС соединят живой цепью
На 29 ноября, основной день саммита Восточного партнерства в Вильнюсе, украинские активисты организуют живую цепь от Киева до польской границы. Для создания живой цепи, длиной более 600 километров, необходимо участие около полумиллиона человек.
Как рассказал один из организаторов акции Александр Пахальчук, живую цепь начнут формировать 29 ноября в 12:00 в Киеве на Европейской площади, сообщает ZAXID.NET.
Из столицы он пройдет через Львов и далее к украинской-польской границы. Маршрут из Львова и до польской границы еще уточняется, а завершить живую цепь планируют в Перемышле. Организаторы говорят, что на территории Польши формировать цепь будут те участники, которые имеют визы.
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При этом, они отмечают, что в 1990 году, когда украинцы сформировали Цепь Единства, в них не было соцсетей и мобильных телефонов, которые сейчас могут помочь лучше организовать акцию.
По словам Александра Пахальчука, организаторы рассчитали, что для создания такой живой цепи требуется участие около полумиллиона человек.
«Ориентировочная протяженность маршрута - 625 км. Среднее расстояние между людьми, когда они стоят, держась за руки - около 1,2-1,3 м. То есть для живой цепи нужно 522000 человек», - отметил он.
«Подготовка идет активно, продолжаем искать людей, которые стали бы основными координаторами. Таковы уже во Львове, Ровно и Киеве, нужны координаторы в Житомире, Дубно и Новоград-Волынском. Информируем через все доступные СМИ», - добавил соорганизатор цепи.
К участию в акции можно подключиться на тематической странице Вконтакте.
Напомним, что «церемония подписания» соглашения об ассоциации с ЕС запланирована в Вильнюсе 29 ноября на 9:00.
Кабинет министров Украины 21 ноября распорядился приостановить процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Это вызвало волну протестов во многих регионах страны.
В связи с этим решением, начиная с 21 ноября, в разных уголках Украины и мира начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.