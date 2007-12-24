Ющенко теперь будет ходить в Кабмин каждую неделю

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен каждую неделю принимать участие в заседаниях Кабинета министров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня во время встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и председателем фракции блока «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеславом КИРИЛЕНКО.

Кроме того, стороны договорились о ежедневном получасовом общении Президента, руководителя правительства и председателя Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, также сегодня на этой встрече В.ЮЩЕНКО высказался за необходимость создать новый формат сотрудничества Президента и правительства путем проведения систематических совещаний Президент – премьер-министр – председатель Верховной Рады на еженедельной основе.