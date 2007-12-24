Ющенко считает, что Минобороны не хватало именно Еханурова
Президент представил нового министра
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО представил новоназначенного министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА руководящему составу оборонного ведомства.
Как передает корреспондент УНИАН, во время церемонии представления Верховный главнокомандующий поставил перед новым министром и руководящим составом министерства задачи повысить боеспособность украинской армии, обеспечить переход армии на контрактную основу комплектования и поручил более эффективно использовать финансовые ресурсы, которые государство предоставляет ведомству.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Ю.ЕХАНУРОВ на всех занимаемых руководящих должностях всегда профессионально и ответственно выполнял возложенные на него обязанности.
«Я убежден, что именно такой руководитель сегодня нужен Министерству обороны», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, добавив, что Ю.ЕХАНУРОВ имеет высокий авторитет в обществе.
Он выразил надежду, что под руководством Ю.ЕХАНУРОВА в Вооруженных Силах Украины можно будет увидеть “новые ростки развития военного дела”, повышения готовности войск и решения остальных проблем украинской армии.
Президент отметил, что Вооруженные Силы имеют большой авторитет в обществе и выразил надежду, что армия и в дальнейшем будет вызывать симпатии у рядового украинца.
Он выразил уверенность, что с назначением Ю.ЕХАНУРОВА на должность министра обороны удастся решить вопросы, которые ранее не были решены. В частности, он отметил повышение уровня патриотического воспитания личного состава.
В свою очередь, Ю.ЕХАНУРОВ поблагодарил Президента за доверие и заверил, что все приобретенные им знания и опыт будут эффективно реализованы в оборонном министерстве. Ю.ЕХАНУРОВ заверил главу государства, что поставленные им задачи будут выполнены.