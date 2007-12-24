Коммунисты озвучили свою версию причин назначения Богатыревой

Назначение Раисы БОГАТЫРЕВОЙ секретарем Совета национальной безопасности и обороны свидетельствует о том, что Президент Виктор ЮЩЕНКО «серьезно обеспокоен своим политическим будущим», учитывая премьерство Юлии ТИМОШЕНКО.

Такое мнение выразил член фракции Коммунистической партии Украины Александр ГОЛУБ сегодня в интервью УНИАН .

По его словам, после назначения Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром Виктор ЮЩЕНКО пытается выработать альтернативный курс тому, который будет представлять Кабинет министров Украины.

А.ГОЛУБ считает, что назначение кандидатуры от Партии регионов на должность секретаря СНБО еще раз подтверждает, что происходили «определенные переговоры части Партии регионов и окружения Президента» относительно создания единой коалиции. Представитель КПУ считает, что после данного назначения эти переговоры будут продолжаться и набрать «новый импульс».

А.ГОЛУБ также отметил, что КПУ будет работать как самостоятельная левая оппозиционная партия. Он подчеркнул, что коммунисты не будут входить в оппозиционное правительство, которое создала Партия регионов. По его словам, несмотря на то, что есть определенные «точки касания» между КПУ и Партией регионов, находящейся в оппозиции, экономические и социальные задачи у этих политических сил все же разные.

В то же время А.ГОЛУБ отмечает, что это не значит, что Партия регионов и КПУ не будут абсолютно сотрудничать.