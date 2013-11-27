Милиция просит Евромайдан не поддаваться на провокации с призывами штурмовать Кабмин

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в городе Киеве, «сейчас в сети Интернет активно распространяются призывы отдельных представителей политических сил и общественных организаций к штурму здания Кабинета министров Украины. В некоторых сообщениях указывается, что акция запланирована на утро среды, 27.11.2013, а главной ее целью является силовой захват власти».

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В связи с этим, правоохранители обращаются к гражданам, которые проводят мирные акции на Майдане Независимрсти и Европейской площади, с просьбой не поддаваться на провокации отдельных политических деятелей, не нарушать общественный порядок и не создавать конфликтных ситуаций, а наоборот, содействовать работникам милиции в охране общественного порядка.

При этом милиция подчеркивает, что за нарушение общественного порядка действующим законодательство предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Действиям всех лиц, которые будут нарушать законодательство в дальнейшем будет дана соответствующая правовая оценка.

Как сообщал УНИАН, с 21 ноября, когда правительство Украины приняло распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в Украине начались массовые акции протеста и митинги.

В Киеве акции проходили на Европейской площади и на Майдане Незалежности. С 9.00 до 18.00 оппозиционные силы проводили пикетирование Кабмина.

Сегодня вечером два Евромайдана объединились на Майдане Незалежности.