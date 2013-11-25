Рыбак о Евромайдане: нормально, когда люди ходят на митинги

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя ситуацию относительно акций, которые проходят на территории Украины в поддержку ЕС.

По его словам, 24 ноября были разные митинги, но все они были в поддержку сотрудничества с ЕС.

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В то же время Рыбак добавил, что митинг, который организовали профсоюзы и промышленники и предприниматели, также был за ЕС, но, вместе с тем, на нем предлагалось правительству рассмотреть экономические отношения с Россией.

“Поэтому я не вижу ничего плохого, что люди выражают свои мнения, что ЕС - это главное сегодня для Украины”, - сказал председатель ВР.

В то же время он подчеркнул, что “нужно выяснить все вопросы, которые есть сегодня в экономических отношениях с Россией и идти дальше”.

Как сообщалось, 21 ноября правительство Украины приняло решение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Это решение вызывало акции протестов в Киеве, в регионах Украины, а также за рубежом.

В частности, 24 ноября более 100 тыс. человек приняли участие в митинге в Киеве, требуя от власти Украины подписать Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите ”Восточного партнерства” в Вильнюсе 28-29 ноября.