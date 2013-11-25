Рыбак о Евромайдане: нормально, когда люди ходят на митинги
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак считает нормальным то, что люди на митингах выражают свою точку зрения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя ситуацию относительно акций, которые проходят на территории Украины в поддержку ЕС.
По его словам, 24 ноября были разные митинги, но все они были в поддержку сотрудничества с ЕС.
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В то же время Рыбак добавил, что митинг, который организовали профсоюзы и промышленники и предприниматели, также был за ЕС, но, вместе с тем, на нем предлагалось правительству рассмотреть экономические отношения с Россией.
“Поэтому я не вижу ничего плохого, что люди выражают свои мнения, что ЕС - это главное сегодня для Украины”, - сказал председатель ВР.
В то же время он подчеркнул, что “нужно выяснить все вопросы, которые есть сегодня в экономических отношениях с Россией и идти дальше”.
Как сообщалось, 21 ноября правительство Украины приняло решение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Это решение вызывало акции протестов в Киеве, в регионах Украины, а также за рубежом.
В частности, 24 ноября более 100 тыс. человек приняли участие в митинге в Киеве, требуя от власти Украины подписать Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите ”Восточного партнерства” в Вильнюсе 28-29 ноября.