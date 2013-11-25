СМИ: Украина выдвинула ЕС два основных требования для подписания Ассоциации

Об этом пишет «Сегодня», со ссылкой на свои источники.

Как пишет издание, реальных требований к Евросоюзу у Украины два: «В Кабмине провели расчеты бюджета-2014 и назвали два условия, которые способны закрыть дыру. Во-первых, кредит МВФ в размере 10 млрд евро, без требования повысить цены на газ для коммунальных учреждений и дотированной промышленности. Во-вторых, торговые преференции для украинского экспорта, например, снятие квот на импорт продукции металлургии, которые сохраняются при ЗСТ».

Источник издания в евроструктурах утверждает, что «ЕС готов дать всю необходимую помощь, но осенью 2014-го, после выборов в Европарламент».

По теме: Есть три причины, почему Янукович отвернулся от ассоциации с ЕС - политолог

Однако перед нашей властью стоит куда более близкая цель: стране нужно выжить в течение ближайшего года. «Нынешняя блокада России - это цветочки, ягодки будут в случае подписания Соглашения в Вильнюсе, — говорит источник в окружении президента. - Если мы не получим помощи от ЕС и МВФ, уже в январе Украина будет иметь дефолтный рейтинг. Но вероятность того, что ЕС и МВФ согласятся и изыщут деньги, необходимые Киеву, раньше осени 2014-го, остается высокой».

По теме: Путин напомнил Украине, что ассоциация с ЕС отменила бы для нее льготы в ЗСТ

«Думаю, экономические торги за ассоциацию идут в очень закрытом режиме, - считает политолог Владимир Фесенко. - То, что первая реакция ЕС на решения Кабмина была очень эмоциональной, а потом стала намного мягче, свидетельствует, что переговоры продолжаются. Причем Азаров говорит то, что нравится россиянам, а Янукович сохраняет свободу для маневра. Но не думаю, что торги с ЕС сейчас дадут результат: Европа пока не готова к масштабной помощи. Будет ли подписание без нее? Многое зависит от внутриполитической ситуации и от того, как оппозиции удастся выдержать градус нынешних акций. Митинги могут сыграть и обратную роль: уже вчера возле Кабмина было видно, что радикалы из оппозиции провоцируют силовой сценарий. Но если кровь прольется, это будет означать конец всем надеждам на Вильнюс - Запад поставит на Украине белорусское клеймо. Янукович, безусловно, такого сценария не хочет. Но и для оппозиции этот сценарий рискован: она может дискредитировать себя. Наиболее реальный сценарий - вялотекущий протест будет продолжаться, пока не угаснет сам по себе».