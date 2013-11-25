Милиция сняла оцепление митингующих со стороны Крещатика
21:14, 25 ноября 2013Политика
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Милиция сняла оцепление митингующих со стороны улицы Крещатик.
Как передает корреспондент УНИАН, в то же время несколько сотен бойцов спецназа МВД продолжают держать границу со стороны улицы Трехсвятительской. Схватки пока прекратились.
Микроавтобус, через который возникли столкновения, убрали с площади. И также постепенно с улицы Трехсвятительской начал отходить «Беркут».
Сейчас на Европейской площади находится более 5 тысяч человек.
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