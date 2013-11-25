Милиция сняла оцепление митингующих со стороны Крещатика

21:14, 25 ноября 2013
Политика
2567 0

Милиция сняла оцепление митингующих со стороны улицы Крещатик.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время несколько сотен бойцов спецназа МВД продолжают держать границу со стороны улицы Трехсвятительской. Схватки пока прекратились.

Микроавтобус, через который возникли столкновения, убрали с площади. И также постепенно с улицы Трехсвятительской начал отходить «Беркут».

Сейчас на Европейской площади находится более 5 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter