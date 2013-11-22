В МИД Польши рассказали, когда Украина сможет подписать Соглашение об ассоциации

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня заявил глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский.

Он отметил, что подготовленный еще во время польского председательства в Европейском союзе документ "и в дальнейшем готов к подписанию".

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По его словам, документ может быть подписан "тогда, когда Украина вновь будет готова к реформам своей экономики и к европеизации страны".

"Польша вместе со всем Евросоюзом разочарована, что Украина оказалась пока не готовой к модернизационным усилиям", - сказал Сикорский, слова которого приводит официальный веб-сайт польского МИД.

Как сообщал УНИАН, Польша разочарована решением украинского правительства относительно приостановки подготовки Соглашения об ассоциации с ЕС и надеется, что окончательное решение в деле подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом примет Совет национальной безопасности и обороны Украины и Президент Виктор Янукович.

Об этом говорится в заявлении польского министерства иностранных дел, которым владеет УНИАН.

"Украина является суверенным государством, и мы относимся с уважением к ее решению. В то же время выражаем разочарование, что процесс приближения с Европейским союзом был задержан на финишной прямой", - подчеркивается в обнародованном сегодня документе.

МИД Польши отметил, что принятое вчера украинским правительством решение может привести к "замораживанию" европейской интеграции на неопределенное время, что негативно повлияет на реализацию необходимых для Украины реформ.

"Мы напоминаем, что окончательное решение в деле подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС постановят Совет национальной безопасности и Президент", - отмечено в заявлении.

Польские дипломаты возложили полную ответственность за это дело на украинскую власть.

"Польша и ЕС были готовы к далекоидущему компромиссу", - отметили в польском МИДе.

В то же время в министерстве заверили, что польская власть будет в дальнейшем поддерживать развитие добрососедских отношений с Украиной, а также проевропейских настроений среди украинцев.