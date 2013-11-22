Россия готова к трехсторонним переговорам с ЕС и Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Турции.

«Кстати говоря, президент Янукович предложил провести трехсторонние переговоры по этим проблемам. Мы готовы к участию в этих переговорах. Это в известной степени такая лакмусовая бумажка серьезности намерений наших европейских партнеров», - сказал Путин.

По его мнению, это тест для «европейских друзей» вести переговоры на равноправной основе, или отсутствие такой готовности.

При этом, он подчеркнул, что ничего не нужно политизировать.

«У Турции большой опыт ведения переговорного процесса с ЕС, давайте спросим у премьер-министра как нам вести себя в этом случае», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября, Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Также Кабинет министров Украины поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики образовать трехстороннюю комиссию с ЕС и РФ для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений.