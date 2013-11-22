Оппозиция начала сбор подписей за импичмент Президента - Яценюк
Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк сообщил, что оппозиция начала сбор подписей за импичмент Президента Украины Виктора Януковича.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.
«То, что Виктор Янукович нарушил Конституцию и закон, является прямым основанием для импичмента Президента Украины. Сегодня оппозиция начала сбор подписей и внесла резолюцию недоверия Кабинету Министров Украины. Это антиукраинское правительство должно быть отравлено в отставку. Они нарушили собственные законы, собственные постановления и акты, где в течение трех лет они вроде бы обещали народу Украины европейскую интеграцию», - сказал Яценюк.
Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.
Позже вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил, что переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций от потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ, а также странами СНГ в случае подписания Украиной документа.
Кабинет министров Украины также поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики образовать трехстороннюю комиссию с ЕС и РФ для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений.