Оппозиция начала сбор подписей за импичмент Президента - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

«То, что Виктор Янукович нарушил Конституцию и закон, является прямым основанием для импичмента Президента Украины. Сегодня оппозиция начала сбор подписей и внесла резолюцию недоверия Кабинету Министров Украины. Это антиукраинское правительство должно быть отравлено в отставку. Они нарушили собственные законы, собственные постановления и акты, где в течение трех лет они вроде бы обещали народу Украины европейскую интеграцию», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Позже вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил, что переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций от потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ, а также странами СНГ в случае подписания Украиной документа.

Кабинет министров Украины также поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики образовать трехстороннюю комиссию с ЕС и РФ для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений.