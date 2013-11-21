Кабмин не мог отказаться от соглашения с ЕС без разрешения Януковича - Ключковский

Об этом в комментарии УНИАН сказал бывший народный депутат, юрист Юрий Ключковский.

“Правительство выполняет политику Президента, и это записано в программе правительства. Потому я убежден, что, принимая такое решение, правительство провело консультации с Президентом. Поэтому это, без сомнения, согласованное решение и, как всегда, Президент спрятался за чьи-то плечи. Он имеет право отменить это распоряжение как противоречащее указам Президента, потому что, по закону о Кабмине, правительство должно выполнять указы Президента и не может принимать решения, которые им противоречат”, - сказал собеседник агентства.

По мнению Ключковского, уже нет разницы – законное или незаконное распоряжение Кабмина, поскольку Евросоюз уже принял свое решение относительно будущего Украины.

“Это распоряжение может не иметь юридической силы, и мы можем этому радоваться, но Евросоюз уже принял свое решение, исходя из решения правительства, и все. Поэтому какая нам разница: законно это или незаконно. Закон и Конституция нарушаются на каждом шагу, и не имеет значения сейчас - законное это решение или нет с точки зрения последствий для Украины, а последствия будут очень тяжелыми”, - убежден Ключковский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября, Кабинет министров принял распоряжение прекратить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами.