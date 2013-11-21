Яценюк требует завтра заслушать в ВР Азарова и Януковича

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк требует завтра заслушать в Верховной Раде Украины премьер-министра Украины Николая Азарова и Президента Украины Виктора Януковича, а фракции «Свобода» и «УДАР» настаивают на приглашении Азарова в парламент сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, Яценюк подчеркнул, что нынешнее распоряжение правительства относительно приостановки подготовки к подписанию Соглашения с ЕС - “незаконное и неконституционное”. Он потребовал пригласить на завтра в парламент премьер-министра Азарова и Президента Януковича.

В то же время народный депутат Украины Виталий Ковальчук (фракция «УДАР») подчеркнул необходимость уже сегодня пригласить в парламент премьер-министра Украины Николая Азарова. Такое же предложение от имени фракции “Свобода” высказал народный депутат Алексей Кайда. Он отметил, что не нужно затягивать время до завтра, а необходимо заслушать информацию правительства уже сегодня.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября, Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами.