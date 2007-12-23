Лидер Партии регионов, глава оппозиционного правительства Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о политическом преследовании своих сторонников новым правительством. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер» в субботу, передает корреспондент УНИАН.

«Если посмотреть на первые шаги (нового правительства – УНИАН), они свидетельствуют о том, что фактически начались люстрации, как это было в 2005 году. То есть сторонников ЯНУКОВИЧА опять начали увольнять с должностей по политическим признакам», - сказал лидер Партии регионов.

Он убежден, что «это - политическое преследование людей». «Мы должны предупредить сегодня власть, чтобы она подходила к этому взвешенно», - прибавил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в интервью телеканалу «Россия» лидер Партии регионов заявил, что оппозиция в Украине не допустит увольнения людей по политическим мотивам.

Он отметил, что если в ближайшее время этот процесс остановить не удастся, то оппозиция будет организовывать акции протеста. «Мы будем организовывать широкие акции протеста против того, чтобы по политическим признакам увольняли людей, нарушая законы Украины, увольняли лишь потому, что они имели какое-то отношение к правительству ЯНУКОВИЧА», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.