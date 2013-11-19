Янукович уволил судью Конституционного Суда

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Основанием для увольнения указывается достижение Винокуровым шестидесяти пяти лет.

Читайте также: Янукович рассказал судьям, что их решения системно игнорируются

Справка УНИАН. Винокуров Сергей Маркиянович родился 18 ноября 1948 года в г. Белгород-Днестровский Одесской области.

В период с 1998 года по 2010 год – заместитель, первый заместитель генерального прокурора Украины.

В июне 2010 года Президентом Украины назначен судьей Конституционного Суда Украины. Присягу принес 16 июня 2010 года.

На специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины 12 мая 2011 года избран заместителем председателя Конституционного Суда Украины.

5 сентября 2013 года Винокуров принес присягу члена Высшего совета юстиции.