Огрызко считает, что Украина обречена иметь с Россией наилучшие отношения

Новый министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО еще не определился, в какую страну он осуществит свой первый визит.

Об этом министр сказал, отвечая на вопрос УНИАН.

«Сейчас период рождественских каникул и паузы, поэтому у меня еще есть немного времени, чтобы над этим подумать», - сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, какими он видит отношения Украины с Российской Федерацией, В.ОГРЫЗКО отметил, что они должны строиться на основе равенства, уважения, взаимовыгоды и уважения права выбора.

«У нас нет другого выбора, как иметь с Российской Федерацией самые лучшие отношения, а то, что иногда бывают определенные эпизоды, они такими эпизодами и будут оставаться», - сказал он.