Штефан Фюле прибыл в Верховную Раду (видео)

В Верховную Раду Украины прибыл Штефан Фюле.

Как передает корреспондент УНИАН, он прошел кулуарам в сторону кабинетов руководства парламента.

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Также сегодня ожидается очередной приезд миссии Пэта Кокса и Александра Квасьневского.

Украинские парламентарии продолжат искать компромисс по лечению Тимошенко. Рабочая группа, которая отвечает за разработку законопроекта, подготовить его к голосованию так и не смогла, сообщает ТСН.

Единственное вопрос, удалось согласовать, - лечение Юлии Тимошенко за границей - в тюремный срок не засчитывать. Оппозиция имела другую мысль - но пошла на компромисс.

Напомним, что депутаты подошли вплотную к решению вопроса лечения Тимошенко - остались наиболее спорные вопросы.