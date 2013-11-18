Совет министров ЕС сегодня обсудит вопрос Соглашения об ассоциации с Украиной

09:56, 18 ноября 2013
Политика
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Совет ЕС на уровне министров иностранных дел сегодня в Брюсселе обсудит готовность Украины к подписанию Соглашения об ассоциации на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства"

Возглавит Совет Кэтрин Эштон

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, на заседании Совета будет председательствовать Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности политики Кэтрин Эштон.

"Заседание - в понедельник, и мне трудно делать прогноз, что будет происходить. Разумеется, что мы будем обсуждать этот вопрос, но я не вижу оснований для принятия решения. Хочу подчеркнуть - как позитивного, так и негативного решения, поскольку порой слышу, что это уже конец, и двери закрываются", - сказал в интервью литовскому веб-сайту "Делфи" министр иностранных дел председательствующей в настоящее время в ЕС Литвы Линас Линкявичус.

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"Я не думаю, что дверь закрылась, зная инерцию, динамику, внутриполитическую жизнь Украины и активное влияние извне. Все это нужно оценить и посмотреть реально. Поэтому я думаю, что к самому саммиту у нас будет достаточно терпения, и если мы будем видеть какие-то признаки прогресса, то, думаю, и решение Европы будет. А каким оно будет - увидим. В том, что касается Украины, на сегодняшний день ответов нет", - прибавил литовский министр.

Ранее планировалось, что министры иностранных дел стран ЕС 18 ноября примут окончательное решение относительно подписания или не подписания Соглашения об ассоциации с Украиной, однако после того как 13 ноября Конференция президентов Европарламента в Брюсселе продлила роботу Мониторинговой миссии Пэта Кокса и Александра Квасневского до самого саммита в Вильнюсе 28-29 ноября, их заседание теперь не будет иметь последнего слова.

Линкявичус в очередной раз отметил, что в настоящее время многое зависит от Президента Украины Виктора Януковича.

"Его лидерство особенно важно в этот момент. И чем меньше времени остается, тем больше потребности в том или ином решении. Нужна четкость, нам нужно ясно знать, что происходит. Неоднократно делались официальные заявления украинской власти о четком выборе. Не раз говорилось и с нашей стороны, чего мы ждем от украинцев", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, для подписания Соглашения об ассоциации с Украиной, которое включает создание зоны свободной торговли, ЕС требует от украинской власти принять закон о прокуратуре, изменения в избирательное законодательство, а также закон о лечении осужденных за рубежом, который позволил бы бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко выехать на лечение в Германию.

Последний раз Совет ЕС на уровне министров иностранных дел собирался в Люксембурге 21 октября, тогда было принято окончательно решить судьбу ассоциации с Украиной на заседании 18 ноября.

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