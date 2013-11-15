К Тимошенко допустили ее защитника Титаренко – ГПтС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

«ГПтС Украины сообщает, что сейчас происходит встреча Ю.Тимошенко с защитником Н.Титаренко», - говорится в сообщении.

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При этом в пенитенциарной службе отметили, что «никаких ограничений на общение осужденной с защитниками нет».

«Поэтому любые попытки отдельных политических деятелей обвинить Службу в нарушении закона и ограничении доступа являются недостоверными и носят исключительно политически-провокационный характер», - заявили в ГПтС.

Как сообщалось, сегодня утром пенитенциарная служба заявила, что Тимошенко больна ОРВИ. В связи с этим к ней не пустили ее соратников - Арсения Яценюка, Юрия Луценко и Ирину Луценко. Также была отменена запланированная встреча с вице-президентом Европейской народной партии. В то же время дочь Тимошенко назвала неправдой заявление ГПтС о простуде, из-за чего экс-премьер якобы не может встретиться со своими политическими соратниками.

«Вчера я была у мамы целый день, и вышла из харьковской больницы в 20.00. Никакого признака острого респираторного заболевания у мамы на то время не было», - сказала Евгения Тимошенко.