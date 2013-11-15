Прокурор попросил дать Пилипишину пять лет лишения свободы (видео)
17:17, 15 ноября 2013Политика
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Прокурор Сергей Здрак попросил суд назначить Виктору Пилипишину наказание в виде пяти лет лишения свободы
Об этом сообщил соперник Пилипишина на выборах в Раду по 223-му округу, свободовец Юрий Левченко, на своей странице в Facebook.
Как известно, Пилипишина судят за решения, принятые им на посту главы Шевченковской райадминистрации Киева. Он обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, которые причинили убытки общине на сумму свыше 15 миллионов гривен, а именно - в незаконных действиях по отчуждению недвижимого имущества.
Ранее сообщалось, что Пилипишин подался на выборы в последний день регистрации, не дождавшись решения суда.
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