Прокурор попросил дать Пилипишину пять лет лишения свободы (видео)

Об этом сообщил соперник Пилипишина на выборах в Раду по 223-му округу, свободовец Юрий Левченко, на своей странице в Facebook.

Как известно, Пилипишина судят за решения, принятые им на посту главы Шевченковской райадминистрации Киева. Он обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, которые причинили убытки общине на сумму свыше 15 миллионов гривен, а именно - в незаконных действиях по отчуждению недвижимого имущества.

Ранее сообщалось, что Пилипишин подался на выборы в последний день регистрации, не дождавшись решения суда.