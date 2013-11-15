Медведев напомнил Азарову об обязательстве закачивать газ в ПХГ

Сегодня состоялся телефонный разговор между премьерами России и Украины, они обсудили текущие вопросы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

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Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

"В ходе разговора российский премьер обратил внимание украинского на необходимость исполнения украинской стороной обязательств по закачке газа в ПГХ в объемах, достаточных для осуществления международных контрактов", - сообщает пресс-служба.

"Стороны договорились продолжить обсуждение этой темы на предстоящем саммите глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге в середине следующей недели", - сообщила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября министр энергетики и угольной промышленности Укрпаины Эдуард Ставицкий заявил, что «Нафтогаз» до конца текущего года может не осуществлять закупки газа у «Газпрома», так как на сегодняшний день потребности в газе существенно сократились, в том числе из-за теплой погоды.

По словам Ставицкого, НАК «Нафтогаз Украины» в первой декаде ноября не проводил закупку газа у российского «Газпрома». «У нас полное хранилище газа, поэтому нет сейчас потребности увеличивать объемы закупки в России», - сказал Ставицкий.

В то же время Ставицкий заявил, что приостановка закупки газа Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» у российского монополиста «Газпрома» никак не скажется на транзите российского газа в Европу через территорию Украины.

«Абсолютно никак не скажется. Мы себя абсолютно комфортно чувствуем…», - сказал Ставицкий.

В то же время, 14 ноября, начальник департамента "Газпрома" Павел Одеров заявил, что Украина, после прекращения в ноябре отбора газа в России, может использовать для поставок на внутренний рынок газ из подземных хранилищ (ПХГ), что негативно отразится в последующем на транзите в Европу. "Мы видим достаточно тревожную динамику, связанную с тем, что отборы природного газа из РФ Украиной упали в ноябре, что по факту означает, что для обеспечения потребностей внутреннего рынка используются внутренняя добыча и, по всей видимости, ПХГ, что потенциально может негативно отразиться на транзите российского газа", - сказал Одеров в ходе телефонной конференции.

Он подчеркнул, что для обеспечения бесперебойного транзита через территорию Украины необходимо задействовать украинские ПХГ.