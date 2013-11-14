ВАСУ отклонил иски с требованием отменить указ о помиловании Луценко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВАСУ.

“Высший административный суд вернул двум гражданам их заявления о признании незаконным указа Президента о помиловании Юрия Луценко”, - отметили в пресс-службе.

Как добавили в ВАСУ, в частности, в одном из заявлений истец отмечал, что освобождение Луценко без прохождения им процедуры исправления в местах лишения свободы нарушает его права как участника общественных отношений.

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ВАСУ пришел к заключению, что в объяснениях истец не приводит документального и нормативного обоснования требований к ответчику и не указывает, чем именно данный указ Президента нарушает его личные права, свободы или охраняемые законом интересы, подчеркнули в пресс-службе.

“Таким образом, суд пришел к заключению, что оба исковых заявления были поданы без соблюдения требований, и установил, что оба истца не устранили в предусмотренный законом срок недостатки в своих исковых заявлениях», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля 2012 года Президент Виктор Янукович подписал указ о помиловании Луценко.