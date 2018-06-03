Сало под выборы

Вчера он вернулся, сразу – в зал Львовского облсовета, где совсем недавно депутаты, на тот момент, его коллеги, давали согласие на его арест. Теперь же – для того, чтобы вице-премьер-министр Александр Вилкул зачитал указ о его назначении губернатором Львовской области. Олег Сало – человек, который, как говорят эксперты и политики, будет готовить регион к выборам президента в 2015 году.

Отставка его предшественника Виктора Шемчука была довольно прогнозируемой. В октябре он успешно справился со своей основной задачей – «протолкнул» через Львовский областной совет Соглашение о распределении продукции с американской компанией Сhevron, намеревающейся добывать в области сланцевый газ. После этого у власти отпала необходимость в губернаторе, который может заигрывать с оппозицией, быть «своим парнем» - вести утренние шоу на радио, принимать участие в гонках на ретро-автомобилях и ходить в камуфляже во время военных учений на полигоне. Шемчук пробыл в кресле рекордно малый срок для Львовской области – 244 дня, до этого «рекорд» принадлежал Василию Горбалю – 246 дней. Сейчас же Виктор Викторович назначен советником президента и, условно говоря, находится в резерве, ожидая назначения на хорошую должность, которую ему пока не могут предложить.

Смена власти означает, что область так и не стала форпостом в проведении политики центральной власти в Западной Украине. Теперь, по мнению местных экспертов, человек, представляющий силовые структуры, будет демонстрировать жесткий, силовой подход – наведение порядка, порядка, нужного для обитателей Печерских холмов в Киеве.

Все пять предыдущих губернаторов, которые работали в регионе при президенте Викторе Януковиче, не «закручивали гайки» и позволяли области жить своей жизнью. От Олега Сала ожидают иного. Депутаты Львовского облсовета и некоторые политологи, с которыми общался УНИАН, считают, что задачей №1 для нового губернатора будет обеспечить достойный результат власти на выборах президента 2015 года.

«Олег Сало годится на эту роль как никто другой, он прошел «испытание» 2004 годом. О его методах давления на предпринимателей и политиков с привлечением контролирующих и силовых структур на Львовщине хорошо помнят. Скорее всего, новый председатель облгосадминистрации усилит полицейские порядки и будет готовить почву для избирательной кампании. Однако это не означает, что он здесь надолго», - считает депутат Верховной Рады, лидер партии «Свобода» во Львовской области Ирина Сех. А лидер облорганизации «Батьківщини», нардеп Роман Илык полагает, что назначение Сало возымеет для области провокационный и раздражающий эффект.

Как будто в подтверждение этих слов, обструкцию новому губернатору устроили уже во время представления. Указ о назначении в сессионном зале областного совета зачитал вице-премьер-министр Александр Вилкул. После этого часть присутствующих в зале людей (журналисты и некоторые представители партии «Свобода») начали скандировать: «Ганьба!» и «Сало на нары!». Это продолжалось около минуты, после чего Вилкул прервал всех, попросив тишины. Тем не менее, возгласы «Ганьба!» и «Сало на нары!» зазвучали с новой силой, когда Сало начал выступать перед присутствующими. В своем выступлении он пообещал работать честно, что вызвало смех в зале.

Сало также отметил, что его основной задачей является «сделать все необходимое, чтобы в области были спокойствие, мир и благосостояние граждан»: «Я сделаю все возможное для продуктивного сотрудничества с Львовским областным советом и со всеми ветвями власти. Мы будем делать так, чтобы наши проблемные моменты услышал президент, и чтобы мы их решили. Мы будем работать честно и справедливо», - подчеркнул он.

А уже во время короткого брифинга, на вопрос, как он воспринял неприглядные возгласы во время его представления, ответил журналистам: «У каждого своя культура, свое видение и способы выражения. Большая часть людей, которые меня знают и понимают, хорошо оценивают мою работу на прежней должности. У меня есть большая цель – чтобы экономика поднялась. В течение месяца я изучу первоочередные задачи и доложу президенту. Мы будем двигаться дальше».

Новый губернатор пообещал максимально сохранить кадры Львовской облгосадминистрации. «Кадровый потенциал будет максимально сохранен, я в первую очередь буду полагаться на профессионализм», - сказал он. На прямой вопрос, будет ли он использовать милицейские методы управления на новой должности, Сало ответил, что от таких методов отошел.

Ожидается, что в команде Сала могут появиться люди из его «команды молодости» (прошедшие в свое время через СДПУ(о)) – Тарас Козак, который еще до 30 лет стал генерал-лейтенантом и возглавлял при Леониде Кучме одну из самых «вкусных» таможен в стране – Западную региональную, и Мирослав Хомяк, который в те же времена возглавлял ГНА во Львовской области.

Интересно, что в кулуарах Львовского облсовета уже сейчас начинаются разговоры о возможности высказывания недоверия Олегу Сало в должности губернатора, но вряд ли депутатам это удастся. В том смысле, что вряд ли они всерьез за это возмуться: среди действующих депутатов достаточно много людей, которым новый губернатор в свое время содействовал в решении «шкурных» вопросов еще во время работы в ГАИ. Поэтому вряд ли удастся насобирать достаточное количество голосов. Не говоря уже о самом председателе облсовета Петре Колодие («Свобода»), которому конфликтовать с Сало крайне невыгодно. Поговаривают, что в то время, когда нынешний губернатор работал в милиции, нынешний председатель местного «парламента» работал водителем у известного на всю страну криминального авторитета Завини. Вряд ли Колодий хочет, чтобы общественности об этом лишний раз напоминали.

Бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, при котором нового губернатора даже объявляли в международный розыск, связывает назначение Олега Сало с подготовкой власти к фальсификациям на выборах в 2015 году. «Власть прекрасно осознает невозможность выиграть честно... Нечисть возвращается. Как раз вовремя - в ночь на Хэллоуин», - отметил Луценко. По его мнению, новый львовский губернатор является «специалистом по подбрасыванию взрывчатки в оппозиционную газету, по милицейскому беспределу и по фальсификации результатов выборов».

Справка. В ноябре 2005 года Львовский облсовет дал согласие на взятие под стражу и привлечение к уголовной ответственности тогдашнего депутата облсовета Сало.

Против Сало было возбуждено два уголовных дела: по части 2 статьи 157 (препятствование осуществлению избирательного права с использованием служебного положения) и части 3 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением, осуществленное сотрудником правоохранительных органов). В 2007 году уголовные дела были закрыты Печерским районным судом Киева из-за отсутствия состава преступление. Невзирая на то, что все это время Сало находился в международном розыске, в 2006 году он баллотировался в Верховную Раду в списке блока Наталии Витренко «Народная оппозиция», которому чуть-чуть не хватило голосов для прохождения в парламент. Официально милиция не могла разыскать Сало, хотя в то время его часто видели во Львове.

Множество слухов связаны с именем Сало во Львовской области: якобы он носил бриллиантовые звезды на погонах, будто бы был причастен к пожару в редакции газеты «Поступ» и к поджогам избирательных урн во Львове на президентских выборах 2004-го.

Виктория Рубан