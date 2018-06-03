Новый губернатор Львовской области Олег Сало / Фото : if.gov.ua

Сало под выборы

16:19, 01 ноября 2013
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Новым губернатором Львовщины стал человек, чья биография тесно с ней связана. Здесь он сделал сногсшибательную карьеру от простого инспектора ГАИ до самого молодого начальника УМВД области. В начале 2000-х он считался одним из самых влиятельных людей региона. Здесь же его подозревали в причастности к фальсификации выборов президента в 2004-м и проводили обыски у него дома.

Новый губернатор Львовской области Олег Сало / Фото : if.gov.ua

Вчера он вернулся, сразу – в зал Львовского облсовета, где совсем недавно депутаты, на тот момент, его коллеги, давали согласие на его арест. Теперь же – для того, чтобы вице-премьер-министр Александр Вилкул зачитал указ о его назначении губернатором Львовской области. Олег Сало – человек, который, как говорят эксперты и политики, будет готовить регион к выборам президента в 2015 году.

Виктор Шемчук

Отставка его предшественника Виктора Шемчука была довольно прогнозируемой. В октябре он успешно справился со своей основной задачей – «протолкнул» через Львовский областной совет Соглашение о распределении продукции с американской компанией Сhevron, намеревающейся добывать в области сланцевый газ. После этого у власти отпала необходимость в губернаторе, который может заигрывать с оппозицией, быть «своим парнем» - вести  утренние шоу на радио, принимать участие в гонках на ретро-автомобилях и ходить в камуфляже во время военных учений на полигоне. Шемчук пробыл в кресле рекордно малый срок для Львовской области – 244 дня, до этого «рекорд» принадлежал Василию Горбалю – 246 дней. Сейчас же Виктор Викторович назначен советником президента и, условно говоря, находится в резерве, ожидая назначения на хорошую должность, которую ему пока не могут предложить.

Смена власти означает, что область так и не стала форпостом в проведении политики центральной власти в Западной Украине. Теперь, по мнению местных экспертов, человек, представляющий силовые структуры, будет демонстрировать жесткий, силовой подход – наведение порядка, порядка, нужного для обитателей Печерских холмов в Киеве.

Все пять предыдущих губернаторов, которые работали в регионе при президенте Викторе Януковиче, не «закручивали гайки» и позволяли области жить своей жизнью. От Олега Сала ожидают иного. Депутаты Львовского облсовета и некоторые политологи, с которыми общался УНИАН, считают, что задачей №1 для нового губернатора будет обеспечить достойный результат власти на выборах президента 2015 года.

«Олег Сало годится на эту роль как никто другой, он прошел «испытание» 2004 годом. О его методах давления на предпринимателей и политиков с привлечением контролирующих и силовых структур на Львовщине хорошо помнят. Скорее всего, новый председатель облгосадминистрации усилит полицейские порядки и будет готовить почву для избирательной кампании. Однако это не означает, что он здесь надолго», - считает депутат Верховной Рады, лидер партии «Свобода» во Львовской области Ирина Сех. А лидер облорганизации «Батьківщини», нардеп Роман Илык полагает, что назначение Сало возымеет для области провокационный и раздражающий эффект.

Олег Сало, Александр Вилкул и Виктор Шемчук

Как будто в подтверждение этих слов, обструкцию новому губернатору устроили уже во время представления. Указ о назначении в сессионном зале областного совета зачитал вице-премьер-министр Александр Вилкул. После этого часть присутствующих в зале людей (журналисты и некоторые представители партии «Свобода») начали скандировать: «Ганьба!» и «Сало на нары!». Это продолжалось около минуты, после чего Вилкул прервал всех, попросив тишины. Тем не менее, возгласы «Ганьба!» и «Сало на нары!» зазвучали с новой силой, когда Сало начал выступать перед присутствующими. В своем выступлении он пообещал работать честно, что вызвало смех в зале.

Сало также отметил, что его основной задачей является «сделать все необходимое, чтобы в области были спокойствие, мир и благосостояние граждан»: «Я сделаю все возможное для продуктивного сотрудничества с Львовским областным советом и со всеми ветвями власти. Мы будем делать так, чтобы наши проблемные моменты услышал президент, и чтобы мы их решили. Мы будем работать честно и справедливо», - подчеркнул он.

Олег Сало

А уже во время короткого брифинга, на вопрос, как он воспринял неприглядные возгласы во время его представления, ответил журналистам: «У каждого своя культура, свое видение и способы выражения. Большая часть людей, которые меня знают и понимают, хорошо оценивают мою работу на прежней должности. У меня есть большая цель – чтобы экономика поднялась. В течение месяца я изучу первоочередные задачи и доложу президенту. Мы будем двигаться дальше».

Новый губернатор пообещал максимально сохранить кадры Львовской облгосадминистрации. «Кадровый потенциал будет максимально сохранен, я в первую очередь буду полагаться на профессионализм», - сказал он. На прямой вопрос, будет ли он использовать милицейские методы управления на новой должности, Сало ответил, что от таких методов отошел.

Ожидается, что в команде Сала могут появиться люди из его «команды молодости» (прошедшие в свое время через СДПУ(о)) – Тарас Козак, который еще до 30 лет стал генерал-лейтенантом и возглавлял при Леониде Кучме одну из самых «вкусных» таможен в стране – Западную региональную, и Мирослав Хомяк, который в те же времена возглавлял ГНА во Львовской области.

Интересно, что в кулуарах Львовского облсовета уже сейчас начинаются разговоры о возможности высказывания недоверия Олегу Сало в должности губернатора, но вряд ли депутатам это удастся. В том смысле, что вряд ли они всерьез за это возмуться: среди действующих депутатов достаточно много людей, которым новый губернатор в свое время содействовал в решении «шкурных» вопросов еще во время работы в ГАИ. Поэтому вряд ли удастся насобирать достаточное количество голосов. Не говоря уже о самом председателе облсовета Петре Колодие («Свобода»), которому конфликтовать с Сало крайне невыгодно. Поговаривают, что в то время, когда нынешний губернатор работал в милиции, нынешний председатель местного «парламента» работал водителем у известного на всю страну криминального авторитета Завини. Вряд ли Колодий хочет, чтобы общественности об этом лишний раз напоминали.

Юрій Луценко

Бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, при котором нового губернатора даже объявляли в международный розыск, связывает назначение Олега Сало с подготовкой власти к фальсификациям на выборах в 2015 году. «Власть прекрасно осознает невозможность выиграть честно... Нечисть возвращается. Как раз вовремя - в ночь на Хэллоуин», - отметил Луценко. По его мнению, новый львовский губернатор является «специалистом по подбрасыванию взрывчатки в оппозиционную газету, по милицейскому беспределу и по фальсификации результатов выборов».

Справка. В ноябре 2005 года Львовский облсовет дал согласие на взятие под стражу и привлечение к уголовной ответственности тогдашнего депутата облсовета Сало.

Против Сало было возбуждено два уголовных дела: по части 2 статьи 157 (препятствование осуществлению избирательного права с использованием служебного положения) и части 3 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением, осуществленное сотрудником правоохранительных органов). В 2007 году уголовные дела были закрыты Печерским районным судом Киева из-за отсутствия состава преступление. Невзирая на то, что все это время Сало находился в международном розыске, в 2006 году он баллотировался в Верховную Раду в списке блока Наталии Витренко «Народная оппозиция», которому чуть-чуть не хватило голосов для прохождения в парламент. Официально милиция не могла разыскать Сало, хотя в то время  его часто видели во Львове.

Множество слухов связаны с именем Сало во Львовской области: якобы он носил бриллиантовые звезды на погонах, будто бы был причастен к пожару в редакции газеты «Поступ» и к поджогам избирательных урн во Львове на президентских выборах 2004-го.

Виктория Рубан

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