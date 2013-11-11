"Регионалы" не хотят учитывать лечение за рубежом в срок заключения

“Регионалы” предлагают вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о лечении осужденных за рубежом, где будет предусматриваться, что срок лечения не засчитывается в срок отбывания наказания.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение было высказано представителями фракции Партии регионов во время заседания рабочей группы, которая должна подготовить законопроект о лечении осужденных, в частности, экс-премьера Юлии Тимошенко, за рубежом.

В частности, народный депутат от ПР Виталий Журавский считает, что необходимо предусмотреть норму о том, что во время лечения за рубежом приостанавливается срок отбывания наказания. При этом после лечения за рубежом заключенный должен вернуться в Украину для отбывания наказания.

В то же время народный депутат от ПР Инна Богословская предложила предусмотреть норму, что после лечения за рубежом суд может принять в отношении осужденного решение о досрочно-условном освобождении.

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Также Журавский предложил направлять заключенных на лечение за границу только в те страны, с которыми есть правовое соглашение. Он также предложил, чтобы заключенный на суде гарантировал, что после прохождения лечения за рубежом он возвращается в Украину для отбывания наказания. Также, по его словам, должно быть предусмотрено возмещение материального ущерба, который был нанесен осужденным.

Кроме того, Журавский настаивает на том, чтобы была предусмотрена ответственность, если человек за рубежом все-таки не приступил к лечению или отказывается от лечения, а также если он пролечился, но не вернулся в Украину.

Народный депутат от ПР Владимир Олейник на заседании рабочей группы предлагал, чтобы пригласить на заседание этой группы представителей правительства, которые бы информировали, почему Европейский суд не удовлетворил ходатайство Тимошенко по поводу того, что ей не предоставляется необходимое лечение в Украине.