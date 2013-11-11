Политолог рассказал, почему не стоит принимать законопроект Лабунской

Об этом в эфире радиостанции «Голос столицы» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Вопрос лечения Юлии Тимошенко в Германии сегодня рассмотрит парламентский Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Напомним, Еврокомиссия призвала Украину поторопиться с решением вопроса экс-премьера Юлии Тимошенко. Поскольку до решения о подписании Соглашения об ассоциации с ЕС осталась неделя.

Михаил Погребинский считает, что оппозиция как меньшинство не имеет шансов продавить свой законопроект о лечении осужденных за рубежом:

«В рабочей парламентской группе у оппозиции меньше голосов просто потому, что она – меньшинство в парламенте. Означает это только то, что не может быть проголосован законопроект, который не устраивает большинство», - отметил он.

В то же время, по его словам, такая же судьба ждет законопроект Анжелики Лабунской.

«Законопроект (Лабунской – ред.), который не предполагает возврата Тимошенко в заключение после лечения, вообще не может всерьёз рассматриваться. Мне кажется, может рассматриваться вариант «каникул», когда человек отправляется на лечение, а потом возвращается к отбыванию наказания. Это самый вероятный вариант, который может быть проголосован», - добавил он.

Тем не менее, шансов на то, что Юлия Тимошенко получит свободу до подписания ассоциации с ЕС, крайне мало, убежден политолог: «До подписания Соглашения уже невозможно успеть решить этот вопрос окончательно, то есть с тем, чтобы она уехала. Можно решить вопрос законодательно. Но суд все равно потом будет его рассматривать».

Напомним, на заседании комитета сегодня будет подготовлен ко второму чтению президентский законопроект «О прокуратуре». В первом чтении Рада приняла документ 8 ноября.